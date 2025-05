¡Turizo ficha a Llara en el último segundo!: “Se merece estar en La Voz Kids”

Llara ha llegado desde León con un sueño claro: formar parte de La Voz Kids. Acostumbrada a los escenarios desde pequeña, gracias a su pasión por la danza, esta vez ha cambiado el baile por el canto… y ha brillado.

Su interpretación de ‘Love in the dark’, de Adele, ha sido pura emoción. Con una voz dulce, afinada y llena de matices, Llara ha hecho vibrar el plató desde el primer momento. Durante su actuación, Bisbal no ha podido evitar comentar en voz baja: “Está cantando bien”, anticipando lo que sería uno de los grandes momentos de la noche.

La tensión se ha mantenido hasta el final, cuando Manuel Turizo ha pulsado el botón en el último segundo, provocando una explosión de emoción. El coach colombiano no ha dudado en levantarse y abrazar a Llara nada más terminar: “Cantas hermoso. Las cosas que vamos a mejorar, lo vamos a hacer en el programa”, le aseguró.

Incluso David Bisbal, que no llegó a girarse, quiso felicitar a su compañero: “Enhorabuena, se merece estar en La Voz Kids”.

Con esta actuación, Llara se suma al equipo de Manuel Turizo y promete ser una de las voces más sensibles y elegantes de su grupo.