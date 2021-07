Inés Thandi canta ‘Say my name’ en el Último Asalto de ‘La Voz Kids’

El ritmo de la canción y el que ha impuesto la talent Inés Thandi, ha hecho que los coaches disfrutaran de su interpretación con el tema 'Say my name' de Destiny's Child. Todos destacaron el "rollo" que ha llevado y les ha encantado su actuación.

La joven del equipo de Rosario y Rozalén se ha superado a sí misma con esta canción en el Último Asalto de 'La Voz Kids'. ¡Vuelve a verlo!