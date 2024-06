Rosario revoluciona La Voz Kids interpretando ‘No dudaría’ junto a su pequeño tenor

Rosario no lo ha tenido nada fácil en los duelos de La Gran Batalla. La coach ha tenido que quedarse tan solo con ocho talents y tanto ella como El Kanka han vivido momentos muy complicados.

En la tercera batalla de su equipo, Daniil, Sergio, Alejandro y María han puesto a Rosario contra las cuerdas. Los cuatro han estado brillantes cantando un tema de Cher, pero solo Daniil y Alejandro han pasado a la siguiente fase.

Aunque Sergio no ha logrado su pase a los Asaltos, no ha desaprovechado la oportunidad de cantar una última vez con Rosario. El pequeño gran tenor ha interpretado junto a la coach 'No dudaría', regalándonos un momento único.

Rosario le ha dado las gracias al pequeño al terminar la actuación, que ha puesto a todos en pie. ¡Dale al play para ver el momento en el video de arriba!