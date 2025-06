Manuel Turizo y Kapo, los villanos en La Gran Batalla: “Sus caras y su cuerpo no me dijeron nada”

En La Gran Batalla de La Voz Kids, el equipo de Los Internacionales lo ha dado todo sobre el escenario. Formado por Marta, Pryshilla, Alejandro Martínez, Iker y Manuel González, el grupo ha brillado con una actuación que ha emocionado al público.

Bisbal les había pedido más sentimiento durante los ensayos… ¡y vaya si lo han conseguido! Comentarios como “Ha sido una actuación perfecta” o “Alucinante” no han tardado en llegar tras el show.

Mientras todos elogiaban y admiraban a los concursantes, Manuel Turizo y Kapo estaban hablando entre ellos: “¿Somos los villanos o no somos los villanos?”. El cantante no se lo ha pensado dos veces ha soltado la bomba: “Sus caras a mi no me dijeron nada, sus cuerpos no me dijeron nada”.

Los talents se han quedado con un sabor agridulce porque ha pesar del esfuerzo han sentido que no era suficiente para algunos. Igualmente, Turizo ha sido sincero y al igual que le ha dicho lo malo también les ha dicho lo bueno: “A nivel vocal, es la mejor actuación”. ¡Dale al play para ver la reacción de Bisbal y todo lo que pasó después!