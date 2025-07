Isabel se luce en La final de La Voz Kids cantando ‘It’s coming back to me now’

Isabel ha conseguido ganarse un puesto en la gran final de La Voz Kids tras muchos meses de esfuerzo, constancia y una entrega absoluta a su pasión: la música.

Desde su primera actuación, dejó claro que tenía algo especial, y esta noche lo ha vuelto a demostrar sobre el escenario.

Para su actuación final, Isabel ha apostado por un tema tan ambicioso como emocionante: ‘It’s All Coming Back to Me Now’ de Céline Dion, en la versión de Glee. Una elección arriesgada, que exige voz, interpretación y presencia.

Con una escenografía espectacular y una puesta en escena de alto nivel, Isabel se ha movido como pez en el agua. Ha brillado con luz propia, mostrando una madurez artística impresionante para su edad.

Su voz ha llenado el plató, y cada nota iba cargada de emoción, fuerza y sensibilidad. Isabel no solo ha cantado, ha contado una historia. Y nos ha llevado con ella en cada verso. Ha demostrado que, cuando se mezcla el talento con la pasión y el trabajo duro, ocurren cosas mágicas como esta. ¡Revívela en el video de arriba!