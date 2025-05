Daniela impresiona a los coaches de La Voz Kids con su voz y desata una auténtica batalla

Daniela tiene 15 años, viene de Barcelona y lleva cantando toda la vida. Su pasión por la música le viene de familia y tiene muy claro que quiere dedicarse a esto.

La talent se ha subido al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Control’ de Zoe Wees y ha dejado a los coaches impresionados.

Edurne, David Bisbal y Manuel Turizo han girado su silla para tener a Daniela en su equipo. La talent no ha podido evitar la emoción y se ha ido directa a saludar a los coaches.

“Menuda voz, me has alucinado”, señalaba Edurne. “Lo has hecho muy guay”, apuntaba Bisbal. ¡Menuda actuación!

La talent ha tenido que elegir equipo y no ha dudado en marcharse junto a David Bisbal. ¡Descubre en el vídeo de arriba como ha sido su impresionante actuación en La Voz Kids!