Los coaches animan a esta desconsolada talent: “Nos vamos a ver dentro de unos años siendo una superestrella”

La actuación de Claudia tiene mucho potencial y, aunque los nervios le han jugado una mala pasada, los coaches han visto que tiene una voz muy especial. Ninguno ha girado su silla, pero están seguros de que, si hubiese llegado en otro momento, podría haber entrado.

“Es un momento complicado”, ha asegurado Melendi, diciéndole a la talent que están a punto de cerrar equipos y deben ser mucho más selectivos. Sin embargo, Lola Índigo ha estado a punto de darle al botón. “No sabía qué hacer, lo has hecho muy bien”, ha advertido la cantante.

Claudia no ha podido evitar emocionarse por las palabras de los coaches y por el desconsuelo de no haber entrado en La Voz Kids. “Nos vamos a ver dentro de unos años siendo una super estrella”, le ha dicho Lola a la pequeña, pidiéndole que no abandone su sueño y vuelva a intentarlo. ¡Ojalá volvamos a verla el año que viene!