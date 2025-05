Carmen no logra una plaza en La Voz Kids, pero se lleva este consejo de Lola Índigo

Nuestra siguiente talent en subirse al escenario es Carmen. La pequeña ha interpretado ‘Slipping trough my fingers’ de ABBA. Un tema con el que ha demostrado la dulzura de su voz en el escenario de La Voz Kids.

A pesar de que la joven ha puesto todas sus ganas, ninguno de los coaches ha girado su silla para tenerla en su equipo.

“He aprendido que, cuanto más te interesas en aprender, cada día estás un paso más cerca de conseguir tus sueños”, le ha aconsejado Lola Índigo.

La talent no ha perdido la sonrisa ni un segundo, aunque no se hayan dado la vuelta. Carmen se despidió del escenario con una energía contagiosa, y dejó claro que su historia en la música no ha hecho más que empezar. ¡Estamos seguro de que la veremos el próximo año en La Voz Kids!