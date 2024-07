Alira, la benjamina de la Semifinal de La Voz Kids, toda una diva con ‘What a feeling’

El equipo de David Bisbal ha sido el primero en empezar la Semifinal de La Voz Kids.

Tras el espectacular arranque protagonizado por Álvaro de Luna y los semifinalistas del equipo de Bisbal y Rosario, llega el momento de la verdad.

Alira ha sido la primera talent del equipo de Bisbal en subirse al escenario. Ella es la benjamina de la Semifinal y ha dejado boquiabiertos a los cuatro coaches con su impresionante actuación.

La pequeña ha interpretado ‘What a feeling’ de Irene Cara. Para Alira es una canción muy importante porque la canta con su madre.

Aunque ha tenido un pequeño problema al principio de la actuación, la talent ha defendido con uñas y dientes el tema.

David Bisbal solo ha tenido palabras bonitas para ella: “Es una niña prodigio, tiene 10 años”, comenta el coach.

El almeriense estaba impresionado: “No solo me gusta como canta, me gusta como camina, como gesticula y como mira al público”.

¡Ha sido espectacular! Puedes volver a ver su actuación en el vídeo de arriba.