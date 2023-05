Aitana bloquea a Yatra y se lleva la voz de Blanca en las Audiciones a ciegas

Dylan Santiago ha sorprendido a Rosario y Aitana con su actuación en ‘La Voz Kids’. Lo más curioso es que el pequeño ha cantado ‘Hymne à l’amour’, la misma canción que su padre cantó en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’ el año pasado.

Nuestra siguiente talent ha sido Blanca González que ha llegado muy ilusionada al plató de ‘La Voz Kids’ y preparada para dar su mejor versión en el escenario.

La joven madrileña ha cantado ‘Someone you loved’ en las Audiciones a ciegas. Su voz ha cautivado a los coaches aunque solo se ha girado Aitana que no ha dudado en bloquear a Sebastián Yatra.

La pequeña se ha mostrado muy contenta por estar dentro del equipo de Aitana y ya estar en ‘La Voz Kids’. ¡Bienvenida al equipo, Blanca!