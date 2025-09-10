Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Avance de sus memorias: el emotivo relato de Mar Flores sobre la última vez que vio a Fernández-Tapias
Mar Flores compartió cómo fue su última conversación con el empresario, revelando que él mismo preparó su despedida al sentir que el final estaba cerca.
Mar Flores explicó que Fernando Fernández-Tapias orquestó su despedida de manera consciente, sabiendo que su salud estaba muy deteriorada. Organizó un encuentro con sus seres queridos para decir adiós.
La modelo relató el momento con emoción, destacando la lucidez con la que él afrontó la situación. Fue un adiós sereno y lleno de cariño, que dejó una profunda huella en ella.