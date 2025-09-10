Avance de sus memorias: el emotivo relato de Mar Flores sobre la última vez que vio a Fernández-Tapias

Mar Flores explicó que Fernando Fernández-Tapias orquestó su despedida de manera consciente, sabiendo que su salud estaba muy deteriorada. Organizó un encuentro con sus seres queridos para decir adiós.

La modelo relató el momento con emoción, destacando la lucidez con la que él afrontó la situación. Fue un adiós sereno y lleno de cariño, que dejó una profunda huella en ella.