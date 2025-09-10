Publicidad
Y AHORA SONSOLES
La confesión más personal de Miguel Ángel Revilla sobre su faceta como padre
Miguel Ángel Revilla sorprendió en Y ahora Sonsoles al hacer autocrítica sobre su vida personal y reconocer que no estuvo presente para su familia como debería.
Revilla admitió que se volcó tanto en su carrera política que descuidó a su entorno más cercano. Asegura que no fue el padre ni el marido que su familia merecía.
Confesó sentir remordimientos por no haber estado en momentos importantes. Su testimonio reflejó una parte vulnerable y poco conocida de su vida fuera del ámbito público.