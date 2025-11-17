El secreto de Eva Arguiñano para lograr un bizcocho perfecto: el orden clave entre claras y yemas

Durante la preparación de un rollo suizo con crema de limón, Eva Arguiñano compartió un consejo que puede marcar la diferencia en cualquier bizcocho. La repostera explicó que siempre se deben montar primero las claras antes que las yemas, un paso esencial para lograr una textura más ligera y aireada.

Karlos, sorprendido por la precisión del truco, no dudó en reconocer la explicación de su hermana. Con su experiencia, Eva demuestra que los pequeños detalles son los que convierten una receta sencilla en un postre de categoría profesional.