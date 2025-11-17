Cebollas troceadas, huevos cocidos y patatas listas: la comodidad en la cocina se paga cara

Los alimentos listos para usar, como cebollas troceadas o huevos cocidos, ganan terreno entre quienes buscan comodidad en la cocina. Pero, según Nutriman, ese tiempo ganado se paga caro. La cebolla congelada puede costar hasta un 35% más que la natural y los huevos cocidos superan en 40 céntimos a los frescos.

En productos como las patatas, la diferencia se dispara: el kilo fresco cuesta 1,55 €, frente a los 4,75 € del bote cocido. Aunque cocinar en casa exige algo de tiempo y energía, los expertos concluyen que el ahorro económico sigue siendo mayor con los alimentos tradicionales.