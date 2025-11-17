Xoel Fernández encarna a Domingo en Las hijas de la criada, un hombre marcado por la culpa y la violencia

En Las hijas de la criada, Xoel Fernández se mete en la piel de Domingo, un trabajador del pazo Espíritu Santo que vive atormentado por sus frustraciones. Su matrimonio con Renata está lleno de tensiones y ausencias emocionales.

El intérprete describe a su personaje como un hombre quebrado y autodestructivo, incapaz de superar sus heridas. Domingo ahoga su tristeza en la taberna y descarga su ira contra su entorno, reflejando una realidad oscura que Fernández interpreta con gran intensidad.