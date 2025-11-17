Antena 3 LogoAntena3
Xoel Fernández da vida a Domingo en Las hijas de la criada: “Un hombre profundamente quebrado”

Las hijas de la criada

Xoel Fernández encarna a Domingo en Las hijas de la criada, un hombre marcado por la culpa y la violencia

El actor gallego interpreta a Domingo, el marido de Renata, en la serie Las hijas de la criada, donde muestra la caída de un hombre herido emocionalmente y atrapado en su propio dolor.

Patri Bea
En Las hijas de la criada, Xoel Fernández se mete en la piel de Domingo, un trabajador del pazo Espíritu Santo que vive atormentado por sus frustraciones. Su matrimonio con Renata está lleno de tensiones y ausencias emocionales.

El intérprete describe a su personaje como un hombre quebrado y autodestructivo, incapaz de superar sus heridas. Domingo ahoga su tristeza en la taberna y descarga su ira contra su entorno, reflejando una realidad oscura que Fernández interpreta con gran intensidad.

