Una nueva vida
Seyran se enfrenta a Ferit mientras Orhan prepara su huida
Con Kazim entre la vida y la muerte, Seyran exige justicia en Una nueva vida. La tensión crece cuando descubre que Ferit oculta información clave sobre el ataque.
En Una nueva vida, Seyran presiona a Ferit para que confiese quién está detrás del ataque a su padre. Él lo sabe, pero el miedo le impide delatar a Orhan.
Mientras tanto, Orhan prepara su fuga del país, decidido a evitar las consecuencias. Seyran no descansará hasta que el culpable pague por lo que hizo.