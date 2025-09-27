Seyran se enfrenta a Ferit mientras Orhan prepara su huida

En Una nueva vida, Seyran presiona a Ferit para que confiese quién está detrás del ataque a su padre. Él lo sabe, pero el miedo le impide delatar a Orhan.

Mientras tanto, Orhan prepara su fuga del país, decidido a evitar las consecuencias. Seyran no descansará hasta que el culpable pague por lo que hizo.