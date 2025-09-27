Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
El arroz cremoso con gambas de Arguiñano que triunfa cada fin de semana
Karlos Arguiñano propone una receta fácil y sabrosa con arroz bomba, gambas y verduras, perfecta para sorprender sin complicaciones y disfrutar de un plato completo y reconfortante.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef prepara un arroz cremoso con gambas usando caldo casero, ñoras, pimientos y azafrán, logrando una textura suave y llena de sabor.
La receta se completa en 18 minutos y se sirve decorada con perejil. “Es una opción muy completa si quieres cuidarte sin complicaciones”, destaca Arguiñano.