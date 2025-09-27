Antena 3 LogoAntena3
Arroz cremoso con gambas

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

El arroz cremoso con gambas de Arguiñano que triunfa cada fin de semana

Karlos Arguiñano propone una receta fácil y sabrosa con arroz bomba, gambas y verduras, perfecta para sorprender sin complicaciones y disfrutar de un plato completo y reconfortante.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef prepara un arroz cremoso con gambas usando caldo casero, ñoras, pimientos y azafrán, logrando una textura suave y llena de sabor.

La receta se completa en 18 minutos y se sirve decorada con perejil. “Es una opción muy completa si quieres cuidarte sin complicaciones”, destaca Arguiñano.

