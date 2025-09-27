El personaje más oscuro de Sueños de libertad se despide con una escena límite

Don Pedro Carpena, interpretado por Juanjo Puigcorbé, ha tenido un final trágico en Sueños de libertad. El personaje, degradado por la enfermedad y sus actos, muere asfixiado por Damián tras confesar que dejó morir a su hijo Jesús.

La escena, grabada en uno de los últimos días de rodaje, marca un punto de inflexión en la serie. “Va a vivir atormentado por la culpa”, confesó Nancho Novo sobre su personaje, que pasa de amigo a asesino.