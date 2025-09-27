Publicidad
Y ahora Sonsoles
Ángel, 77 años y sin tregua: trabaja tras jubilarse para poder vivir
En Y ahora Sonsoles, Ángel relata cómo su pensión de 850 euros le obliga a seguir trabajando a los 77 años, manejando una excavadora para poder pagar el alquiler.
Ángel se jubiló con una pensión de 850 euros, pero su alquiler asciende a 840. “Si tuviera una pensión digna, no estaría trabajando en estos momentos”, confiesa en Y ahora Sonsoles.
A los 73 años aprendió a manejar una excavadora y ahora trabaja como autónomo. Su historia refleja la realidad de muchos mayores que no pueden permitirse dejar de trabajar.