Javier emociona con su voz, pero un giro inesperado cambia su destino

Javier conquistó a los coaches de La Voz con ‘Te espero aquí’, esperando que Pablo López lo eligiera. “Si canta muy bien”, comentó Mika, sorprendido por la espera.

Yatra activó el superbloqueo contra Pablo y Mika hizo lo mismo contra Yatra, dejando a Javier sin opción de elegir y cambiando por completo su rumbo en el concurso.