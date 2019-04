Silvia Abril, no tiene piedad con los concursantes: "Si no aciertan mis preguntas, simplemente aniquilo"

ESTA NOCHE A LAS 22 EN ANTENA 3

La presentadora de 'Juego de juegos' vuelve este viernes para dar mucha caña a nuestros próximos concursantes. ¿Qué pasa si no aciertan sus preguntas? "yo no suspendo, no pongo ceros, simplemente... ¡aniquilo!". Así es Silvia Abril, una presentadora contundente, sin piedad y con ganas de hacer sufrir a los concursantes más divertidos en un programa donde todo es a lo grande. Esta noche a las 22 horas, en Antena 3.