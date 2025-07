Yolanda Díaz aborda la corrupción y apuesta por la integridad de Pedro Sánchez: ¿pone la mano en el fuego por el presidente del Gobierno?

El Gobierno que preside Pedro Sánchez arrastra a septiembre unas cuantas asignaturas pendientes. Las derrotas en el Congreso de los Diputados - a partir de ahora Congreso, a secas - y la falta de apoyo, han dejado en el aire algunas de las medidas estrellas de un Ejecutivo del que muchos destacan una gran debilidad.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha perdido a su padre recientemente y una semana después ha visitado el plató de Espejo Público.

Unión frente a las amenazas

Desde Esquerra Republicana de Cataluña, en voz de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, se hace un llamamiento a la unidad de los partidos de izquierdas. Entienden que esta sería la única vía posible que lograría llevar a buen puerto la legislatura, hasta el final.

"Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado", expresaba Rufián.

Según la ministra existe una amenaza internacional contra el sistema actual: "Estamos en un momento en el que la disputa es la defensa de la democracia".

Aludía a las políticas que están adoptando en Estados Unidos, con Donald Trump; en Argentina, con Javier Milei; o en Hungría con Víktor Orbán. "Decisiones gravísimas" a ojos de Yolanda Díaz.. Su propuesta, alcanzar acuerdos entre las formaciones políticas progresistas: "Lo importante es un programa de mínimos. Un programa de emergencia democrática (...) Genera una alianza".

A juzgar por sus palabras, esa alianza sería diferente a la actual coalición de Gobierno o incluso a la que encabeza la vicepresidenta, Sumar: "No va de suma de siglas porque eso no funciona". El objetivo de esa alianza sería la de extender la esperanza entre la ciudadanía y movilizar a demócratas y progresistas.

Frente al "ruido": "estamos gobernando"

Ponía de manifiesto que no se habla de los datos económicos y de empleo, que valora positivamente y de los cuales responsabiliza a las medidas del Gobierno: "El problema que tiene España (…) es que hay un ruido que lo impide todo".

Lorena relacionaba ese 'ruido' del que hablaba Yolanda Díaz con la corrupción política, que parece no tener fin en España. Tras mencionar la periodista a Santos Cerdán , José Luis Ábalos y Koldo García; Yolanda recordaba el caso Montoro, ahora tan candente, y sentenciaba lo siguiente: "Yo le hablo desde el Gobierno, y en el Gobierno no hay corrupción".

Pese a la proximidad de los implicados en casos de corrupción del PSOE con Pedro Sánchez, la línea roja de Yolanda Díaz no se habría traspasado hasta ahora.

¿Pone la mano en el fuego por Pedro Sánchez?

No responde directamente a la pregunta que plateaba Lorena, sin embargo sí se situaba del lado del presidente del Gobierno, y sobre él decía lo siguiente: "En mi relación, con los hechos que yo tengo a día de hoy, es un hombre honesto. Pero no me quiero quedar ahí. Lo que quiero es que Pedro Sánchez cumpla con las medidas de regeneración democrática que le ha dicho a los españoles y las españolas que vamos a hacer".

