Montoro, en su última comparecencia, dijo estar "encantado" de que se levantara el secreto de sumario que ahora le tiene imputado

25 de abril, casi tres meses han pasado desde que Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, se sentó por última vez en la comisión del Congreso de los Diputados. Aquella comparecencia terminó siendo un verdadero autorretrato político con respuestas irónicas, gestos desafiantes e intercambio de palabras con los diputados. Montoro dejó frases que hoy, tras las nuevas revelaciones judiciales sobre su gestión, tienen un nuevo significado.

Desde el primer momento se sentía que no iba a ser una sesión tranquila. Montoro, con tono sarcástico, dejó claro su malestar: "Voy a enterarme de lo que se pide de mí", soltó ante los medios. Los diputados querían respuestas sobre su presunta implicación en la llamada 'Operación Cataluña', una operación parapolicial llevada a cabo durante el gobierno de Mariano Rajoy para desacreditar a políticos independentistas.

Montoro calificó esta operación como "una cosa extraordinaria", y con tono irónico afirmó: "Usted ha visto muchas películas de esas". No faltaron las risas sarcásticas, y añadió riéndose: "Es buenísimo". Para luego cuestionar el lenguaje empleado contra él: "¿Pero qué arbitraria? ¿Qué término es ese?".

Aunque el exministro no estaba por la labor de dar explicaciones detalladas: "No me ha preguntado nada, señora", respondió a una diputada que le exigía una aclaración concreta. Y la tensión aumentó cuando la parlamentaria protestó por el trato recibido: "No, señora no. O señoría o diputada, pero no me llame señora, por favor".

Un "tono chulesco"

Ante esto respondió: "Yo soy señor Montoro. ¿Señora es ofensivo?". Y fue entonces cuando un diputado intervino para aclarar que para él era un "tono chulesco". A lo que Montoro reaccionó con contundencia: "Que retire esas palabras o yo ya no respondo más".

Durante la comparecencia, mantuvo una postura desafiante y crítica contra la izquierda, reprochando su posición: "Cuando esto era el mal de males y luego llegaron al gobierno y no han cambiado nada". En mitad de la sesión, un diputado le puntualizó que se estaba desviando del tema, comentándole que se iba "por los cerros de Úbeda", y Montoro respondió con firmeza: "Cerros no, estoy contestando".

Poco después, esas palabras el mismo diputado le lanzó una advertencia: "El que lo sienta a lo mejor en el banquillo es el juzgado de Tarragona cuando se levante el secreto de sumario". El exministro le contestó: "Yo encantado de que se levante de una vez" En ese momento, la causa judicial todavía aún se había hecho pública.

