Yolanda Díaz carga contra Podemos y los que tumbaron el decreto 'antiapagón': "Son fuerzas negacionistas"

Este martes, el pleno del Congreso rechazaba, con 165 votos a favor y 183 en contra, la convalidación del real decreto ley con medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón peninsular del pasado 28 de abril, al desmarcarse Podemos, BNG y Junts del Gobierno y sus socios y votar en contra junto al PP y VOX. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha visitado Espejo Público, donde ha cargado contra Podemos y los que tumbaron el decreto 'antiapagón' sentenciado que "son fuerzas negacionistas".

"Debilidad" sería la palabra que ha protagonizado los titulares tras este 'pleno escoba', el último de la temporada. Yolanda Díaz considera que "el titular de ayer es que las fuerzas políticas en nuestro país se han colocado en contra de los intereses de nuestro país", ya que es un real decreto que "suponía democratizar la energía, suponía apostar por las renovables en un país que necesita descarbonizar la economía, y que además tiene riesgos climáticos elevados, suponía bajar la factura de la luz".

Ante ello, dice, "las fuerzas de izquierdas negacionistas y las fuerzas de derechas negacionistas han decidido votar que no", por lo que explica que el debate en España es una situación en la que "la política se coloca no de manera útil para la gente". Aún así, considera el pleno de este martes un "pleno importante", en el que se aprobaron siete normas de las ocho que llevaban. Más allá del debate democrático de quién vota o quien no vota, Yolanda Díaz considera que lo relevante se sitúa en que "ayer era una norma muy importante que no golpea al Gobierno de España, sino a los ciudadanos".

"Quien tumba el real decreto son fuerzas negacionistas"

Díaz se ha mostrado clara y ha sentenciado que "ayer quien tumba el real decreto son fuerzas negacionistas". Ante la pregunta de la presentadora sobre si Podemos es negacionista, la vicepresidenta del Gobierno ha resaltado que "la vida se demuestra con hechos y los hechos es votando". "Ayer, una norma que democratizaba la energía, que favorecía el autoconsumo en España, que apostaba por las renovables, por la economía verde, que son claves para nuestro país" no salió adelante.

Sánchez volverá a llevar el decreto 'antiapagones' al Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que volverá a llevar estas medidas al Congreso después de que la norma haya decaído en el Pleno de este martes. También acusaba al PP de ir "en contra del interés general" por rechazar el decreto que pretendía reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el del pasado 28 de abril.

"Aquellos que nos criticaban por oscuntarismo y por no poner encima de la mesa soluciones que protejan al usuario son los que tumban este decreto con su voto en contra", denunciaba el jefe del Ejecutivo, que reprochó al PP que no abstuviera para permitir que salieran adelante estas medidas.

