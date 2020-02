El enfermero 'saturado', indignado la alerta del coronavirus: "Con las ETS, condón no, pero la mascarilla que no falte"

En Espejo Público hemos hablado con Héctor Castiñeira, enfermero del Hospital 12 de Octubre, y autor de la cuenta 'Enfermera Saturada'. En su cuenta protesta por la alarma social del coronavirus y pide a la gente que no compre mascarillas sin necesitarlas porque hay personas que de verdad sí las necesitan. Así lo decía en Twitter:

"Por favor, dejad de comprar mascarillas que no necesitáis. Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos pacientes oncológicos (y no por el coronavirus). Cuando van a la farmacia a comprarlas, como hacían siempre, no hay porque las habéis agotado con vuestra histeria".

También en un tuit hacía esta comparación: "Cada año en España: 3.000 nuevos casos de VIH, 7.100 nuevos casos de Clamidia, 6.400 nuevos casos de Gonorrea, 3.300 nuevos casos de Sífilis. Condón no... pero la mascarilla que no falte".

Hemos podido hablar con Héctor en directo y nos ha comentado que, a su parecer, el problema es que la gente está muy desconcertada porque por un lado se pide calma, pero por otro lado, "vemos al Gobierno tomando medidas excepcionales y la gente dice aquí parece que ocultan algo y ante el miedo, compran las mascarillas".

Explica que no es exactamente una gripe, es una neumonía, pero los daños son muy similares al de la gripe, aunque la letalidad de la gripe es mucho mayor.

