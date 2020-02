El padre de un niño con un trasplante hepático pide que que se reserven marcarillas para los enfermos

Desde Sanidad advierten que las mascarillas solo son necesarias para aquellos que estén infectados de coronavirus y para las personas como los médicos que están en contacto con ellos. Aún así, en este momento hay una compra masiva de mascarillas e incluso robos. Esta situación afecta gravemente a personas que sí las necesitan. Pacientes como el hijo de Daniel, un niño inmunodeprimido a causa de un trasplante hepático, necesita mascarillas para su día a día.

Daniel comenta: "A raíz de un trasplante hepático al que tuvo que ser sometido cuando tenía un año y medio por una hepatitis aguda necesita mascarillas a diario porque le permiten hacer una vida normal en su día a día como ir al colegio, al cine...

"La mascarilla es fundamental para mi hijo", asegura. Ha querido dejar claro que todavía no ha tenido problemas para encontrar mascarillas porque las infantiles están menos demandadas en las farmacias y porque a través de su centro de salud se las suministran.

"Me saltan las alarmas cuando veo por televisión o veo a la gente por la calle que llevan las mascarillas sin sentido porque no les sirve para nada y no se dan cuenta que les quitan un soporte vital a personas que las necesitan en su día a día".

Sobre el médico que intentó robar 300 mascarillas en el Hospital Clínico de Málaga: "Son miserias humanas". Ha creado una página web, change.org/sebuscamascarilla, en la que pide que se frene la demanda desorbitada de mascarillas. En la página lleva ya alrededor de 60.000 firmas para pedir que se reserve un porcentaje en las farmacias para asegurarlas a personas que de verdad las necesiten.

