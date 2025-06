Tomás Gómez: "Hoy los ciudadanos tienen ganas de castigar a Pedro Sánchez"

"Todo apunta a que Pedro Sánchez está en el tramo final de su vida política", analiza con contundencia Tomás Gómez. El ex secretario general por Madrid se ha mostrado tremendamente crítico con la situación actual del partido y dice que "urge consultar a la población", haciendo referencia a la necesidad de poner en marcha unas elecciones anticipadas que terminen castigando el comportamiento de Sánchez.

"Lo que estamos viendo es el termómetro del grado de descomposición del proyecto Sánchez"

Tomás Gómez hacía esta referencia para valorar la situación actual del Gobierno y del partido tras los escándalos y el circo mediático de ayer de Leire Díez. Apuntaba que, además de ser "vergonzoso" e "indignante", "parece que las investigaciones judiciales le están cercando cada vez en un entorno más personal". El ex secretario ha analizado también el silencio sepulcral de Sánchez y criticaba que no se esté siendo sincero con los españoles: "no quiere dar explicaciones, cree que va a mantenerse en el poder a cualquier precio y a costa de todo". En esta misma línea, ha puntualizado que "tiene una obsesión con ser el inquilino de Moncloa".

"Es una descomposición que se está contagiando a todas las instituciones del Estado"

Tomás Gómez aseguraba que "va a ser muy difícil arreglar toda esta situación", haciendo referencia a las supuestas injerencias del Gobierno en el CIS, en las empresas públicas o en RTVE. Después de "mucho tiempo haciendo las cosas mal", la situación se vuelve compleja de solucionar, sentenciaba.

"Lo vivido ayer es un punto de inflexión, esto no puede continuar más tiempo""

Así se ha referido a lo escenificado ayer por Leire Díez. Gómez explicaba que "muchos dirigentes del partido, con responsabilidades... se han dado cuenta de que así no" .Y ponía de ejemplo las palabras de García Page, asegurando que hablaba en nombre de mucha gente socialista. Por último, hacía referencia al "frentismo", señalándolo como la práctica habitual de Pedro Sánchez que consiste, según Gómez, en eliminar a todo aquel que no piensa como él". "O eres de Pedro Sánchez o eres un facha. O eres de Pedro Sánchez o eres un anti socialista", concluía.

