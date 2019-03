"Toda la vida con enfermos infecciosos y no se cómo se pone un traje de alto riesgo"

Se trata de una mujer que conoce bien el funcionamiento y las condiciones de trabajo de los enfermeros en los hospitales de Madrid. Marisa, que es su nombre, ha denunciado las malas condiciones laborales en las que tienen que trabajar estos profesionales. "Nos decían que no gastáramos tantos guantes y tantas batas. Quiero dejar patente que hemos estado trabajando en unas condiciones infraumanas".

Según Marisa, Teresa (la enfermera contagiada) es interina. "Lleva 15 años sin contrato fijo. Les hacen rotar y les amenazan con no renovarles el contrato si hablan. Llevo toda la vida tratando con pacientes infecciosos y nunca nos han preparado para nada, no se como se pone uno un traje de alto riesgo". Sobre la posibilidad de que se responsabilice a la enfermera de haberse contagiado por un error propio, Marisa es contundente. "No es que lo crea, afirmo que le van a echar la culpa a un error de ella".