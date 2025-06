El termómetro político de la semana se dispara tras los últimos escándalos que impactan de lleno en el PSOE

Domingo, 8 junio. Último día de la semana laboral y el primero de la semana política que hemos tenido. El Partido Popular convoca una manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo pide acabar con la corrupción del Ejecutivo y habla ya entonces de todos los casos que acechan al entorno del Presidente.

Lunes 9 de junio. El juez Hurtado procesa al Fiscal General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos tras, supuestamente, haber filtrado datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno se apresura a cerrar filas en torno a Álvaro García Ortiz. Escuchamos a Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres... Incluso a Ana Redondo diciéndolo a Ortiz que "no está solo".

Martes 10 de junio. El juez ordena el registro de la casa de Ábalos y varias sedes de constructoras por posibles mordidas a cambio de contratos. Vemos al exministro de Transportes en chándal, a las puertas de su casa, hablando del registro y asegurando que todo ha ido bien, sonriendo y bromeando. Supuestamente habría recibido pagos a cambio de conceder contratos públicos.

Miércoles 11 de junio. El pleno del Congreso se convierte en un campo de batalla tras saberse que Santos Cerdán aparece implicado en el informe que la UCO ha mandado al Supremo sobre el caso Koldo. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se cruzan reproches en la sesión de control.

Jueves 12 de junio. La bomba estalla cuando se levanta el secreto de sumario de ese informe y empiezan a conocerse todos los detalles. Santos Cerdán aparece en esas conversaciones con Koldo y Ábalos. Implicado, efectivamente, en un supuesto cobro de comisiones. La noticia provoca que Pedro Sánchez comparezca en la sede socialista de Ferraz. "No debimos confiar en él" asegura el presidente. Tras 44 días sin hablar ante la prensa... Sánchez comparece, pide perdón y anuncia una auditoria externa para intentar salvar la legislatura. Susana Díaz, senadora socialista, presenciaba la publicación de gran parte de la nueva información en el programa y parecía desencajada.

A lo largo del viernes 13 de junio se seguían pronunciando gran cantidad de políticos. En Espejo Público no han sido pocos los que han dejado sus opiniones sobre todo lo que está sacudiendo la actualidad política. Borja Sémper denunciaba la actitud del Gobierno durante meses cargando contra medios de comunicación, jueces y fiscales, así como con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Juan Lobato, ex del PSOE- M, proponía un adelanto electoral; también el político vasco Iñaki Anasagasti sembraba dudas sobre el alcance de Pedro Sánchez en todo este asunto: "A mi me cuesta creer que Sánchez no supiera nada".

