El informe de la UCO vincula a Santos Cerdán con el cobro de comisiones desde hace una década

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto una nueva línea en la investigación del caso Koldo. Con 490 folios de documentación, el informe atribuye a Santos Cerdán un papel central en una supuesta trama de cobro de comisiones ligada a adjudicaciones públicas, con ramificaciones que se extienden durante al menos diez años.

El Tribunal Supremo ya ha recibido la documentación. En ella, los investigadores describen una estructura con tres protagonistas: el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; su exasesor de confianza, Koldo García; y Santos Cerdán, a quien la UCO atribuye funciones de coordinación y gestión económica.

Una red en funcionamiento desde 2015

Según la investigación, la relación entre Cerdán y Koldo García comienza en 2015. Desde ese momento, la Guardia Civil observa un vínculo de subordinación directa. Ya entonces, según los agentes, García obtenía pagos procedentes de adjudicaciones concedidas a dedo, supuestamente a través de la constructora Acciona. En 2017, tras la llegada de Cerdán a la secretaría de Coordinación Territorial del PSOE, él mismo gestionó la contratación de Koldo dentro del partido.

A partir de ese nombramiento, se intensifica el vínculo entre los implicados. "Vas a ser siempre el hombre de mi vida", llegó a confesar García a Cerdán, según recoge el informe. La dependencia entre ambos, combinada con su cercanía a Ábalos, acabó generando tensiones. "Está rabioso por mi relación con él", afirmaba Koldo en uno de los mensajes recogidos por la UCO.

Presión política y adjudicaciones millonarias

Tras la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes en 2018, Cerdán habría ejercido presión para colocar personal de confianza. En una serie de mensajes intervenidos por la Guardia Civil, se advierte que, según sus palabras, "nada será posible" si no se realizaban determinados nombramientos.

Durante ese periodo se celebró una reunión entre el ministro y la cúpula de Acciona. Desde entonces, se adjudicaron a esa empresa contratos relevantes, como el soterramiento ferroviario en Murcia, por más de 158 millones de euros, y la plataforma del corredor mediterráneo entre Murcia y Almería, por otros 121 millones. Según las grabaciones recogidas, la comisión vinculada a ambas obras alcanzó los 550.000 euros. De la gestión de ese dinero, sostiene la UCO, se encargaba directamente Santos Cerdán.

Además, el informe localiza una segunda mordida de 70.000 euros relacionada con el bajo de un inmueble, aunque no ha podido vincularse con ninguna licitación concreta.

Conversaciones grabadas

En febrero de 2022, Cerdán y García mantienen una conversación en la que discuten sobre sumas todavía por cobrar. El secretario de Organización pregunta: "¿Qué son los 550?". La respuesta de Koldo es directa: "Los 550 son de Murcia, ¿vale? Que se les dieron dos obras, que son de 90 y 110, ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90, ¿vale? y queda Sevilla, que era de 100".

En esa misma charla, García añade que Ábalos considera que aún le deben 450.000 euros, pero que podría cerrar el asunto con menos: "Si le das 300 va a decir que sí y se va a quitar de en medio".

Ya en noviembre de 2023, y con la investigación fiscal en curso, Koldo intenta una reunión con Cerdán. Según cuenta a Ábalos, el dirigente socialista evita verle: "Le he dicho: o me ves cinco minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación". Y añade: "Consigue que Santos me reciba cinco minutos y te consigo 450.000 euros. Que sé cómo hacerlo. Se va a reír de su puta madre".

