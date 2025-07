El estilista de Zendaya revela cómo va la planificación de su boda con Tom Holland

Aunque han pasado más de seis meses desde que se confirmó su compromiso con Tom Holland, parece que Zendaya aún no ha empezado a preparar su boda.

Así lo ha contado su estilista y amigo de confianza, Law Roach, que ha revelado algunos detalles —y también muchos silencios— sobre cómo están llevando la pareja esta etapa.

"El proceso ni siquiera ha comenzado todavía", ha confesado Roach a E News. "Zendaya está trabajando en tantas películas. Ahora está rodando la próxima entrega de Dune, así que está ocupada con eso. Son muchas películas, así que tenemos tiempo. Tenemos mucho tiempo".

La actriz, que tiene una agenda llena de proyectos, no parece tener entre sus prioridades inmediatas la elección del vestido de novia. Y aunque muchos esperan ver qué look elegirá para el gran día, Law deja claro que no va a adelantar nada. "Será una novia secreta", ha adelantado, sugiriendo que todo en torno al enlace será tan discreto como lo ha sido su relación.

Law Roach and Zendaya en la Met Gala de 2024 | Getty

Sobre la pareja, Roach no ha escatimado en elogios, celebrando el vínculo tan fuerte que han construido desde que se conocieron en el rodaje de SpiderMan.

"Estoy muy emocionado porque sé que realmente se quieren y llevan mucho tiempo haciéndolo", ha afirmado. "El hecho de que el mundo haya podido compartir esa historia de amor me parece muy bonito".

Pocos más detalles se saben sobre la boda, más allá de lo bien pensada que tenía Tom la proposal en la que le dio el anillo, según su familia. Parece que habrá que esperar aún con paciencia para saber más del enlace, un enlace del que probablemente solo tengamos pinceladas debido a la naturaleza privada de Tom y Zendaya.