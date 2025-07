Un verano sin agua corriente: la pesadilla del ácido cianúrico que ha contaminado el agua, persigue a los vecinos de Bonmatí

Abrir el grifo de la cocina y ver que el agua sale amarilla. Correr al baño, repetir la acción y comprobar que ocurre lo mismo en toda la casa. Es la sorpresa que vivieron el millar de vecinos de Bonmatí, un pequeño pueblo gerundense, el pasado 9 de julio. Esta semana, casi veinte días después, el ayuntamiento les ha informado de que los resultados de las analíticas del agua del pozo que les abastece no llegarán hasta septiembre.

Inicialmente la anomalía ocurrió en tres calles de esta pequeña localidad. Los vecinos lo reportaron al Ayuntamiento y este se puso en contacto rápidamente con la conselleria de Salud y con la Agencia Catalana del Agua (ACA), la empresa pública que planifica y gestiona este recurso vital. Tras alertar a los vecinos de que no bebieran agua del grifo, las autoridades se dispusieron a analizar el foco del problema: el pozo que riega todas las casas de Bonmatí y también de Sant Julià de Llor, aunque sin embargo los vecinos de esta localidad vecina reciben agua limpia.

El ácido cianúrico, un componente peligroso para la salud

Si bien las primeras comprobaciones no revelaron ningún problema en ese agua, las analíticas confirmaron, casi dos días después, que estaba contaminada de ácido cianúrico, un compuesto que se suele utilizar para estabilizar el cloro de las piscinas. Fue este el motivo por el que los responsables de Salud Pública restringieron temporalmente el uso de agua en toda la zona para beber, cocinar o ducharse, ya que las autoridades sanitarias alertan de que la exposición a este componente químico podría ocasionar irritación en la piel, los ojos y el sistema respiratorio.

Además, aunque los efectos del ácido cianúrico son generalmente leves, este puede reaccionar con el cloro y formar cianuro, un compuesto altamente tóxico y cuya ingestión, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, puede causar dificultad para respirar, vómitos e incluso convulsiones y pérdida del conocimiento.

Tras la noticia de que no podrían consumir agua del grifo en dos semanas, ahora los vecinos de Bonmatí han recibido otro mazazo psicológico. Y es que los análisis que está llevando a cabo el ACA son complejas, y ya han avisado a la localidad: los resultados completos y definitivos no llegarán hasta principios de septiembre. Esto significa que en Bonmatí no podrán beber ni ducharse ni cocinar con agua corriente durante prácticamente todo el verano.

Llenan botellas y garrafas en depósitos de agua

La alcaldesa de Sant Julià de Llor i Bonmatí, Elena Ribas, ha pedido paciencia a las familias de la localidad afectada porque “quizás vale más la pena curarse en salud todos juntos”. Para más comodidad, el ayuntamiento ha cambiado los camiones cisterna que se instalaron inicialmente por depósitos de agua. Así, los vecinos tienen a su disposición dos grifos para llenar botellas y garrafas entre las 8:30h y las 20h.

