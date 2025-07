Leidy, madre del niño fallecido en Zaragoza cuando estaba solo en casa: "Mi arrepentimiento es haber salido cuando no debía"

El pequeño Killian estaba solo en casa durante la noche cuando supuestamente una olla en el fuego desató la tragedia. Un incendio que hería de gravedad al pequeño que era trasladado al hospital.

Tras quince días en la UCI Killian fallecía dejando a todo Zaragoza en shock. De hecho, una vecina aseguró que no era la primera vez que la madre dejaba solo a su hijo por la noche.

Hoy hablamos con Leidy que tiene otra versión de lo ocurrido. "Yo en ningún momento dejé una olla ni nada. La estufa estaba apagada y yo limpié unos minutos antes de salir y no me quemé", dice respecto a las causas del incendio.

"Me arrepiento de haber salido pero no me arrepiento de si fue por mi culpa u otras cosas que se están diciendo de que yo bebo o que siempre estaba solo", asegura entre lágrimas y añade: "Mi arrepentimiento es haber salido cuando no debía".