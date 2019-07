El programa 'Espejo Público' abordaba las quejas que han surgido contra una empresa de transportes que usan fotografías de chicas desnudas en la parte delantera del vehículo. Javier Fernández Ajenjo es abogado del camionero que debe retirar la imagen de la chica de sus vehículos por orden del juez.

El letrado explicaba que no cree que un desnudo veje a las personas de ese sexo. "A mí hoy me hace una entrevista en la playa y no iría en camisa, estarían viendo mi cuerpo desnudo. Creo que eso no escandalizaría a nadie, pero si me quito la camisa ahora en mi despacho seguro que os escandalizáis", decía como ejemplo.

El abogado iba más allá del ejemplo y llegaba a quitarse la camisa ante la atónita mirada de Susanna Griso y el resto de colaboradores.