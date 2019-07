Susanna Griso ha compartido con los espectadores de 'Espejo Público' cuáles son sus imprescindibles para el verano. Reconoce que es incapaz de viajar sin su 'tablet'. Señala que antes le gustaba leer los periódicos en papel pero ahora se ha acostumbrado a hacerlo en formato electrónico.

En sus jornadas de playa no pueden faltar varios bañadores y bikinis y sus gafas de buceo. Un deporte que practica con asiduidad. "Prefiero las gafas con tubo porque puedo aguantar mucho más y nado de la plataforma a la boya y de la boy a la plataforma. Mi familia a veces me riñe y me dice que tengo que nadar en paralelo a la costa porque dejan de verme", bromeaba.

Otro de sus imprescindibles para el verano son las novelas. Durante el año almacena varios ejemplares. Reconoce que no se acostumbra al formato digital y sigue prefiriendo el papel. Pamela, crema solar o zapatillas de deporte son algunos de los 'must' que tampoco faltan en su maleta.

Para sus noches de concierto estival, que destaca que este verano le esperan "unas cuantas", reserva varios vestidos en su maleta.