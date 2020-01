Revilla reconoce un "momento político delicado"

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, asegura que "el momento político que vivimos es muy delicado". Así lo ha dicho en el programa presentado por Susanna Griso, donde ha explicado que "no hace falta ser politólogo o sociólogo, cualquier persona con dos dedos de frente tiene que estar preocupada", a lo que ha añadido que "nunca habíamos vivido en nuestra democracia una atomización tan grande del Congreso donde hay 23 fuerzas políticas".

Su homólogo en Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, dijo hace unos días que "con el Código Penal no se mercadea", en referencia a la rebaja del delito de sedición por vía urgente. A estas palabras, Revilla ha comentado que suscribe todo lo que dijo y que coincide con él al 100%. "El Código Penal está desfasado y hay que actualizarlo, la mayoría de partidos lo pide, pero ¿por qué corre tanta urgencia ahora", ha ironizado.

En cuanto a su no apoyo a la investidura de Sánchez, Revilla ha afirmado que tomaron esa decisión finalmente porque en los acuerdos no había ninguna referencia a la Constitución: "No engañamos a nadie, somos un partido progresista y defendemos nuestra tierra como todos, pero somos profundamente españoles Respeto a quienes no se sientan españoles, pero mientras las leyes sean estas hay que moverse en ese ámbito legal". "Vivimos la etapa más esplendorosa de España, que viene de la mano de una Constitución que hay que modificar, pero que estuvo muy bien elaborada", ha defendido.

"Que el documento no tuviera ni una sola vez la palabra Constitución me hecho atrás. Parece que para los independentistas esta sea como un crucifijo para un vampiro".

