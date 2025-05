Las principales voces del 'caso Leire': el análisis de los audios filtrados en 'El Apunte' de Espejo Público

Ha sido lo más comentado en los círculos políticos y también en nuestro plató. Porque en Espejo Público hemos tenido a los principales protagonistas y también a reputados socialistas que han dado su opinión de la última bomba política.

Leire Díez ha mandado un mensaje al programa asegurando que "lo está pasando mal" y que hablará cuando baje el suflé., aunque sí desvelaba unos cuántos detalles en exclusiva al programa. Quien sí ha hablado ya es el abogado Jacobo Teijelo, uno de los participantes de esa conversación, que niega que Leire Díez ofreciera un pacto con la Fiscalía. Susanna Griso le ha entrevistado en exclusiva y asegura que conoce a Leire Díez como periodista. Griso le ha preguntado "desde cuándo una periodista ofrece pactos con la Fiscalía" y él responde que no ha llegado a producirse ningún pacto. Declaraciones, cuanto menos, sorprendentes.

Ha sido prácticamente el único tema del que se ha pronunciado todo el mundo, también Carlos Alsina, que opinaba que el abogado viviría en una suerte de realidad paralela. Otra realidad viven en Vega de Pas, municipio de Cantabria donde la militante socialista, a la que ahora han abierto expediente, hizo sus primeros pinitos en la política. 'Espóiler': No guardan muy buen recuerdo de ella por allí.

Las reacciones socialistas

Por el plató han pasado muchos excargos socialistas. Pocos conocían a Leire Díez personalmente, solamente Zaida Cantera, que la describe como "activa y entusiasta", sobre todo en redes. Díez lanzó infinidad de mensajes críticoscontra Susana Díaz durante las primarias contra Pedro Sánchez y la expresidenta andaluza lo ha recordado en plató. "La campaña fue muy agresiva, tóxica a niveles impensables", ha recordado Díaz.

Diego López Garrido no se cree nada. Tacha de megalómana a Leire Díez y defiende al PSOE, "me creo más al gobierno de mi país que a esta señora", dice. Pero a Tomás Gómez no le sorprende. En Espejo Público ha recordado que él mismo fue víctima de las cloacas del PSOE y ha acusado a Pedro Sánchez de "esconder una urna para cambiar el resultado de una votación". En los que coinciden la mayoría, como dice Nicolás Redondo, en que "es un juguete roto" del PSOE.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.