Nacho cardero, sorprendido por la repercusión de los audios que ha publicado: "Al Gobierno lo he visto más acorralado que nunca"

El periodista Nacho Cardero afronta todas las semanas sabiendo que se va a encontrar sorpresas, explicaba el mismo. Sin embargo esta le ha resultado especialmente intensa en lo que a lo profesional se refiere. El pasado lunes 'EL Confidencial' publicaba un primer capítulo de los audios que ya se conocen como 'las cloacas de Ferraz'.

En las grabaciones filtradas se puede escuchar a la militante del PSOE Leire Díez ofrecer un encuentro con la Fiscalía al empresario buscado por la justicia Alejandro Hamlyn, en aras de un acuerdo que garantizaría beneficios con la justicia a Hamlyn a cambio de información comprometedora del fiscal anticorrupción o del jefe de la UCO.

"No pensábamos que se armaría este revuelo"

Aunque esa y las demás publicaciones sucesivas con nuevos audios -como el que apunta directamente a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán- son de una potencia enorme, Cardero asegura que no esperaban que el terremoto político generado fuera de tal magnitud.

El presidente de 'El Confidencial' afirma que esta semana ha recibido multitud de llamadas y mensajes: "Unos para darme la enhorabuena y otros para darme el pésame".

"Da un poco de yuyu, de respeto"

La razón por la que alguno de sus conocidos le trasladaba unas metafóricas condolencias la explicaba Nacho Cardero, terminando por manifestar ciertos temores: "Cuando hablas de algo tan chusco como son estas 'cloacas de Ferraz', con gente que es casi como una unidad parapolicial, o de desinformación , (...) te da un poco de miedo".

La gravedad de los asuntos que tratan en nombre de terceras personas, de supuestos arreglos con la justicia que se pueden conseguir, "con gente que ha estado en la cárcel o que tiene causas abiertas", hace temer consecuencias a Cardero: "Hablan en boca de alguien , y ese alguien se supone que está por encima y tiene los resortes del Gobierno o del Estado. En ese caso da un poco de yuyu, de respeto, por lo que estás tratando".

¿Ha recibido presiones directas?

En cuanto a si han tratado de influir o coaccionar al medio digital, del que es presidente, en relación a todo este tema de los audios, Nacho Cardero es rotundo a la hora de negarlo: "Presiones por parte del Gobierno o del Partido Socialista, ya no hay".

En más de una ocasión 'El Confidencial' habría sido incluido en el grupo calificado como 'pseudomedios', por informaciones que no han sido del agrado del Gobierno, y en esa li´nea continuaba Cardero: "En cuanto levantan un muro y ponen a unos medios a un lado y a otros medios al otro, con los que están del lado del muro que no les gusta, pues se pierde toda la relación. Editorialmente no tenemos relación".

Asegura que su medio es dado de lado, no reciben apenas información ni tampoco las convocatorias a viajes oficiales. También mantiene que han visto reducida la publicidad institucional del Gobierno central y de empresas públicas: "No somos los únicos".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.