Pepi, desahuciada a los 80 años de su piso de Barcelona: "Ahora en la vejez me veo vulnerable y me dicen que no lo soy"

Pepi ha pagado religiosamente el alquiler de su piso en el barrio de Sants durante los últimos 11 años. Al morir la propietaria, los herederos querían vender la vivienda sin darle apenas tiempo para salir de la casa. Buscó un abogado y desde la administración le dijeron que no le correspondía ninguno de oficio por los años que había cotizado, superiores al periodo establecido. Pidió a los herederos que le dieran un poco de tiempo porque encontrar un alquiler en Barcelona, pero es una tarea complicada y aún no ha podido encontrar una opción habitacional.

La orden de desahucio se gestó en 2023. En diciembre de ese año tenía que haber entregado las llaves de la vivienda y no lo hizo. Para Pepi fue imposible encontrar otro piso de alquiler en ese plazo. Al no entregar las llaves se puso en marcha el proceso de desahucio hasta que salió del inmueble.

"Por cada piso que veo hay 40 familias esperando"

Ha buscado piso por todas las zonas posibles, pero desde las inmobiliarias le dicen que por cada piso que se anuncia hay 40 familias que están esperando para entrar. Se puede permitir pagar un alquiler de unos 800 euros al mes. "No puedo pagar un piso de 1.200", reconoce.

Pepi ha aprovechado la televisión para hacer un llamamiento: "Necesito un piso de 2 habitaciones que tenga ascensor y plato de ducha. Tengo ya 80 años y no puedo entrar ya en una bañera", explica.

"Mis padres, hermanos y primos ya han fallecido"

Pasó su infancia en Aragón en la época de la posguerra en unos años que define como muy felices. "Ahora en la vejez me veo vulnerable, aunque me dicen que no lo soy", señala.

Tiene familia en Huesca: una prima hermana que tiene hijos, pero están a muchos kilómetros. Sus padres, hermanos y primos ya han fallecido. "No tengo a nadie, mi familia ya es el barrio de Sants", concluye.

Reconoce que ha llorado muchísimo y ahora se ve en la calle sin poder hacer nada. Por el momento vive en una pensión pero necesita un piso para poder llevar a cabo su vida propia. "Siempre ha vivido de alquiler y ahora provisionalmente acepto estar en la pensión, pero quiero ser independiente".

