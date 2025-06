El pediatra amonestado por acompañar a una niña terminal, feliz: retiran la sanción y logra cuidados paliativos infantiles las 24 horas

El pediatra Jesús Sánchez del Hospital bilbaíno de Cruces en Barakaldo ha sido amonestado por acompañar a una niña de cuatro años en fase terminal fuera de su horario laboral.

La sanción ha generado una ola de indignación y ha puesto en evidencia las carencias del sistema de cuidados paliativos pediátricos de España, "esto lleva pasando trece años" nos cuenta el propio médico. El aluvión de solidaridad y muestras de apoyo al médico que recibió una llamada de atención tras ir mucho más allá del deber.

Tras la polémica la sanidad vasca ha anunciado la implantación de cuidados paliativos pediátricos 24 horas siete días a la semana, "estoy esperanzado y esperando a que salgan medidas concretas, ojalá sirva de algo para que podamos dar una mejor atención domiciliaria paliativa pediátrica", nos confiesa Jesús. Precisamente el día anterior, el director de la fundación 'Porque Viven', el doctor José Carlos Seisdedos, exponía las demandas que hacen distintos colectivos de familias y profesionales sanitarios.

El pediatra está visiblemente afectado por la situación, se encuentra de baja médica por motivos de salud mental, "me he sentido muy herido después del trabajo que hicimos, lo que nos ha supuesto estar con el final de esta niña y que todavía nos llamaran la atención, me desequilibró".

