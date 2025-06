José Carlos, sobre el médico amonestado por atender a una niña enferma terminal fuera de horario: "No tienen horarios para estar enfermos, para fallecer"

Este caso está teniendo una gran repercusión. Un pediatra del Hospital de Cruces en Bilbao, ha sido amonestado por atender a una niña de cuatro años fuera de su horario. La pequeña era paciente del doctor Jesús Sánchez Etxaniz en el centro hospitalario, su enfermedad, terminal. El revuelo y la indignación ha motivado que numerosas asociaciones soliciten una mayor inversión en medios técnicos y personales, así como más humanidad.

El propio facultativo que ha recibido un toque de atención ha emitido una carta pública en la que pide que se tomen medidas, además de comprensión, dado que "la muerte no entiende de horario".

El doctor José Carlos López Seisdedos, director de la fundación 'PORUQEVIVEN' asegura que actualmente faltan recursos para poder asistir a todas las familias que atraviesan situaciones similares: "Y tenemos que atenderles 24 horas al día".

"Es lo que hacen muchos profesionales"

"Las familias que cuidan de un hijo o una hija que tiene una enfermedad que no se puede curar, que viven, a veces, muchos años; que no sabemos cuándo va a llegar el momento de la despedida, no tienen horarios para estar enfermos, no tiene horarios para fallecer", exponía José Carlos.

López Seisdedos, reconocido especialista en cuidados paliativos pediátricos, explica como el caso del médico de Bilbao amonestado no se trata ni mucho menos de una excepción: "Lo extraordinario es que haya equipos que atiendan 24 horas al día. Lo normal es que muchos profesionales que están fuera del horario dejando su teléfono personal porque saben que una familia está muy cerca de despedir a su hijo y no quieren que esa familia esté sola".

"Que las familias puedan cuidar de sus hijos en casa"

La máxima que persigue la fundación 'PORQUEVIVEN', así como otras asociaciones y colectivos de médicos, es que los pequeños en esa situación tengan la posibilidad de recibir tratamientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todas las semanas del año, en sus domicilios. Asegura José Carlos que a día de hoy son pocos los centros donde se ofrece esta opción, que añade: "Según varios estudios, es más económica".

¿Por qué no se les permite hacerlo?

El motivo que han esgrimido las autoridades correspondientes del País Vasco para procede a la amonestación del Dr. Sánchez Etxaniz, es que éste ha dispuesto de medios del Servicio Vasco de Salud, quedando fuera de las coberturas de los seguros en caso de incidente. Así lo explicaba también el director de la asociación 'Porque Viven'.

"Que el ejercicio ejemplar de este, médico tenga que contraer un riesgo incluso legal, por usar un coche en una hora que no está protegida (…) Es el mundo fundado al revés", apostillaba el periodista Ángel Antonio Herrera.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.