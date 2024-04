Isabel Preysler "no está bien vista" en la industria de la cosmética: Nando Escribano explica el presunto fracaso de sus cremas

Isabel Preysler y su hija Ana Boyer han abandonado la gestión de sus cremas y tratamientos de cosmética facial, tal y como mantiene Vanitatis. Señala el colaborador de Espejo Público Nando Escribano que las redes sociales de la marca llevan más de un año sin registrar actividad.

Sobre este presunto fracaso empresarial de las Preysler la colaboradora Carmen Lomana relata que ella también sacó una línea de cuidado cosmético y funcionó durante un año con un buen nivel de ventas. Sin embargo, después de ese tiempo las clientas "volvieron a las marcas de toda la vida"

Nando Escribano ha llevado a cabo una investigación en profundidad para analizar el negocio cosmético avalado por Isabel Preysler. Sostiene que en muchas páginas web el producto está descatalogado y apenas hay opiniones de usuarios sobre la efectividad de las cremas y serum. "En las pocas webs que encuentras la crema está al 72% de descuento", apunta Nando. El periodista señala que la sensación que tiene al analizar la presencia de la marca en la red es que está catalogada como producto de saldo.

Los ingredientes de la crema de Isabel Preysler, a examen

Entre los ingredientes de la crema destacan la vitamina C, la elastina, o células madre de argán. "Si miras los ingredientes de las cremas no hay información adicional", señala Nando. Al periodista le llama la atención que en la fórmula no haya principios activos como ácido hialurónico o ácido felúrico. Además expertos en cosmética aseguran que la crema usa mucho perfume, desaconsejado a pieles sensibles. "El experto que he consultado es uno de los mayores entendidos de cosmética de España y se pregunta dónde están estos ingredientes puros". En su reclamo la marca presumía de contener células madre de argán, pero apunta Nando que "en un cosmético así es imposible porque para eso necesitas un cultivo propio". Añade Nando Escribano que según ha podido consultar con expertos la crema de Isabel Preysler "en la industria no está bien vista".

La periodista Pilar Vidal ha hablado con la empresa que gestiona los derechos de explotación de la crema. Mantiene que la empresa se llama Jacaranda cosmética y que posee un mandato mercantil de venta "que es darte un poder para que tú puedas comercializar las cremas". "Como había excedente y se quiere vender hay una persona que se ofrece: Consuelo. Esa persona tiene el poder. Ni se ha vendido Jacaranda Cosmética y lo que se ha hecho ha sido comercializarla", explica.