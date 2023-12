Las sorprendentes declaraciones de Isabel Preysler: "Envecejer es una lata. No me importaría morirme"

Isabel Preysler ya ha estrenado su documental. En él, la que era pareja de Mario Vargas Llosa, se ha sincerado como nunca antes y ha dado unas declaraciones que han llamado mucho la atención de todos su seguidores.

"Yo quería morirme a los 70 años"

En un momento dado, reflexionando sobre el paso del tiempo y toda su trayectoria con unos amigos, la Preysler asegura en un momento que ella hubiera querido morirse a los 70 años porque "envejecer es un horror. Pierdes agilidad física y mental".

"Envejecer es una lata. No me importaría morirme. Eso no. Pero envejecer, depender de gente, eso es terrible. Yo quería morirme a los setenta años. Pensaba que ya habría disfrutado de la vida. Pero fíjate ahora". Estas son las declaraciones completas.

Cabe recordar que la exmujer de Julio Iglesias tiene ahora 72. ¿Le gustaría llevar dos años muerta?

"El documental es un aburrimiento"

Como decíamos, el documental ya se ha estrenado y son muchos los que ya lo han visto. Es el caso de Carmen Lomana, que asegura que le ha parecido "un aburrimiento". "Lo que yo he visto han sido unas Navidades en un hogar americano, no español", ha explicado.

"Hasta hablan en inglés. El nacimiento de Jesús no se ve para nada, solo se ve el árbol de Navidad y regalos, regalos y regalos. Cero espiritualidad. Y en las casas y hogares españoles, en general, hay otras tradiciones", ha exclamado Lomana.

Además, ha comentado que, para ella, los protagonistas de la serie son las personas del servicio doméstico: "Son los que más salen y los que más hablan".

En general, los colaboradores de Espejo Público que han visto el documental coincide en que falta un poco de tensión y consideran que es un poco "plano".