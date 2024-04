Carmen Lomana, sobre su incidente en la Semana Santa de Marbella: "En ningún momento me echaron de la iglesia"

El disgusto de Carmen Lomana esta Semana Santa no ha sido pequeño. En Viernes Santo la comunicadora ha sido vetada de la Iglesia de la Encarnación, en Marbella, cuando asistía a un acto religioso. Cuando iba a pasar, "me sale una rubia y me dice que no puedo. Y digo, mire es que entro por aquí porque las puertas están cerradas y otros años...", explica Carmen.

La señora no dio su brazo a torcer y le respondió que esa vez no pasaba. Se trataba de la hermana mayor de la cofradía que celebraba el oficio, Isabel Mata. Su actuación "me pareció una falta de educación, de cortesía, de todo", detalla.

¿Quién tiene razón? ¿Una iglesia puede reservarse el derecho de admisión?

La comunicadora cree que para entrar a ver una performance en una iglesia no hace falta ser cofrade, simplemente vas porque te gusta y eres un fiel más. Pero lo cierto es que para asistir a ese acto en cuestión hay que ser miembro de cofradía. Para eso necesitaba mostrar su partida de bautismo y pagar una cuota de 25 euros. Había otra opción para poder ir: pedir autorización al ayuntamiento. Es lo que hizo el expresidente del gobierno, José María Aznar, que acudió con su mujer, Ana Botella, y con algunos de sus nietos. Si Carmen la hubiera solicitado, habría podido acceder.

La intención de Lomana era ir al oficio, un acto público que tenía lugar entre las 18 y las 19.00 horas. A esa hora pudo haber entrado. Sin embargo, ella se personó en la iglesia a las 19:30 horas cuando ya había un evento privado para los miembros.

Carmen ha querido aclarar en Más Espejo que "en ningún momento me echaron de la iglesia", como decían algunas malas lenguas. Y es que ha participado en la Semana Santa de Málaga, Sevilla y Valencia, y nunca ha vivido un episodio tan desagradable.