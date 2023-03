La muerte "extremadamente violenta" del pequeño Álex: "Papá, un señor se lo está llevando"

Prosigue el juicio por el crimen del pequeño Álex en Lardero (La Rioja). Las declaraciones de los testigos están dejando patente el calvario que tuvo que pasar el niño antes de morir y la premeditación que tuvo su presunto asesino, Francisco Javier Almeida, al llevarlo presuntamente a su domicilio para terminar allí con su vida antes de agredirle sexualmente.

Los padres estaban celebrando esa tarde la fiesta de Halloween con unos amigos aquella tarde. Antes de cenar el niño jugaba en el parque con sus amigos, iba vestido de 'la niña del exorcista' con una peluca caoba por lo que se cree que el presunto asesino lo confundió con una niña.

El padre de Álex: "Estamos muertos en vida"

El padre de Álex ha declarado que tras los hechos él y su familia están muertos en vida y que el detenido les ha arrebatado la alegría y todo lo que tenían.

Algunos padres de otros niños que jugaban con Álex aquella tarde han declarado en la sala que cuando le dijeron a sus hijo que se lo había llevado un señor estos le advirtieron de la presencia de un hombre que los miraba mucho. "Me dijo, ha sido el hombre del banco. El que te dije que no me gustaba", apunta una testigo.

El presunto asesino le dijo a la niña que fuera a su casa a limpiar una jaula de pájaros

Otra madre apunta que su hija le había contado que el acusado las seguía hasta casa a ella y a la vecina. Les dijo que fuera a su domicilio a limpiar una jaula de pájaros y las miraba desde una ventana que tenía desde el descansillo del bloque.

El relato de los angustiosos minutos que lo cambiaron todo: "Un señor se ha llevado a Álex"

El relato de los testigos y los agentes que buscaron al menor aquella tarde es que la voz de alarma se inicia con la advertencia de una niña. La pequeña, de 4 años, se acerca a sus padres para decirles que "un señor se estaba llevando a Álex". A partir de ese momento los padres comienzan a buscarle por los edificios de la zona al tiempo que llaman a la Guardia Civil.

Señalan los agentes aseguran que cuando el menor llega a la vivienda el acusado le lleva directamente al dormitorio ya que se hallan 3 pelos de la peluca y uno de los pantalones que llevaba puesto el menor en ese trayecto. El pequeño presentaba señales compatibles con una penetración bucal y "una muerte y agresión sexual extremadamente violentas, en unas condiciones lamentables".

Almeida sostiene que esa noche estaba bajo los efectos del alcohol y con problemas de deambulación pero los agentes aseguran que estaba en perfecto estado. El presunto asesino fue capaz de coger en brazos al pequeño, un cuerpo inerte de 35 kilos que no hubiera podido coger en estado de embriaguez.