Unos padres aseguran que "sus hijos no van al cole" por dar la vuelta al mundo: "Están aprendiendo del día a día"

Dejar el colegio durante un año y dar la vuelta al mundo. Esto es lo que decidieron hace un año Álex y Enara, una pareja que junto a sus tres hijos no para de viajar. Pero, ¿qué pasa con la educación de los más pequeños?

Lo niños siguen el temario del colegio pero en vez de impartido por sus profesores, son los padres los que se encargan de que sigan el curso sin perderse ni una asignatura. Eso sí, Álex y Enara quieren dejar claro que además de estudiar lo que les corresponde como niños escolarizados también aprenden mucho de los que se encuentran día a día viajando.

Sus hijos no hacen exámenes porque no están escolarizados pero esto no supone que vayan a repetir pues en cuanto vuelvan al colegio se incorporarán al curso que les corresponda por edad.

En plató se se abría el debate sobre si es bueno que los niños dejen el colegio para vivir esta experiencia. "Es evidente que hay una escalera de aprendizaje que no está hecha al tuntún sino que tiene un sentido y tiene unos criterios, entonces, vemos que es muy importante que esos niños se ajusten a esos criterios", asegura el profesor peinado.

