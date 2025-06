Jaime de los Santos, sobre Pedro Sánchez: "Debería convocar elecciones y no dar una rueda de prensa maquillado y con cara de pena"

Un día después del informe de la UCO en el que se vincula a Santos Cerdán con el cobro de comisiones, la oposición se pregunta por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no convocó elecciones durante su comparecencia. "¿Por qué el presidente del Gobierno no dimitió ayer y no convocó elecciones generales? Es uno de los casos de corrupción más dramáticos de la historia española", ha denunciado el diputado del PP, Jaime de los Santos.

"Si es cierto lo que dice la UCO, llegó a la presidencia de forma corrupta porque en 2014 utilizó técnicas corruptas para hacerse con la secretaria general de su partido y después para que Ábalos y Cerdán mordieran cantidades importantes de dinero", ha afirmado el diputado del PP en Espejo Público.

Para Jaime de los Santos, la pregunta "no es por qué el PP no plantea una moción de censura", sino que la pregunta correcta es "por qué Junts, PNV, ERC, Sumar o Podemos mantienen un Gobierno que se basa en la mentira y en la corrupción".

"¿Por qué Sánchez en vez de maquillarse y poner cara angustiada no dimitió? Porque pedir perdón está bien, pero solo eso no sirve para nada", ha criticado rotundamente.

Corrupción PP vs PSOE

La comparecencia de Pedro Sánchez tiene parecidos con la de Mariano Rajoy en 2013. Al igual que Rajoy durante su legislatura, Sánchez aseguraba que "no basta con pedir perdón". Para Jaime de los Santos, cualquier caso de corrupción es "indeseable, lo que mina la democracia y que hace que los ciudadanos pierdan la confianza". "A Pedro Sánchez no le importa nada ni el PSOE ni el país", ha denunciado.

