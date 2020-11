Las lágrimas de un hostelero sevillano con Susanna Griso por la crisis del coronavirus: "Me da vergüenza este país"

Una larga lista de negocios que formaban parte del ambiente de la ciudad de Sevilla y que han desistido por la falta de recursos para remontar ante la crisis sanitaria y económica que ha dejado la pandemia del coronavirus. Han sido los peores meses para la hostelería: primavera, verano y otoño han sido meses de pérdidas respecto a la temporada habitual, y las expectativas de cara al invierno son inquietantes.

Uno de esos afectados es José Luis Cabezas, propietario de 'Los mesones del serranito' que abrió su primer establecimiento en 1983 en Sevilla. Hasta ahora, eran tres: en la calle Antonio Díaz -barrio de El Arenal-, en la Ronda de Triana y en el centro, en la calle Alfonso XII. Jose Luis se ha visto obligado a rebajar el precio del popular bocadillo de jamón acompañado de patatas y pimientos, de los 5,50€ a precio de 1980, 400 pesetas (2,40€).

La ausencia de turismo y la elevada renta del local han descuadrado por completo las cuentas de este Serranito. Y cuando los números no salen, poco queda por hacer. La pena, admite José Luis con la voz quebrada que "ver lo que está pasando, se me caen las lágrimas".

En total tiene a 40 trabajadores que no ha podido reincorporar aún, puesto que tampoco ha abierto todavía El Serranito de Antonia Díaz, que es el más antiguo de los tres. Tan solo el de Triana (el más reciente con 21 años de historia) está en funcionamiento actualmente, aunque reconoce que solo hay parte de la plantilla en activo y no a plena jornada.

El hostelero manifiesta que, aunque no es político, "mi política son las 40 familias a mi cargo, pero es lamentable que los políticos se suban los sueldos y con tanta gente en las colas de caritas, que compren coches ecológicos, que hacen falta, pero que hay gente que se está muriendo" y ha indicado "si no me pilla el virus, en diciembre cumplo 70 años y llevo trabajando desde los 11 años y me da vergüenza lo que veo ahora mismo en este país".

Cabezas lamenta que la llegada de las grandes superficies esté matando al pequeño hostelero de a pie de calle "nos están arruinando" y contaba que "en mayo ya se han suicidado dos hosteleros arruinados y en la calle de al lado, hay 20 locales cerrados".

Puedes ver toda la información relacionada sobre las restricciones por el coronavirus en ATRESPLAYER.