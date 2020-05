La pobreza por el coronavirus golpea al barrio madrileño de Aluche: Colas para poder comer

Hay quienes acuden a las 4,00 horas a hacer cola para poder conseguir algo de comida. Existen más de mil personas registradas que necesitan alimentos y los voluntarios no dan a basto para repartir. Quienes intentan acceder a la comida suele ser gente que se encontraba en situación de precariedad desde hace meses y cuando ha llegado una crisis de este impacto no han sido capaces de mantener la economía familiar.

Una mujer jubilada cuenta al reportero de Espejo Público que ella con su pensión se siente con la obligación de ayudar a quienes menos tienen y lamenta que el Ayuntamiento no haga nada por impulsar estas ayudas en el barrio.

"Hay un montón de gente que antes de la crisis no podía ni llegar a fin de mes y ahora no puede ni empezar el mes", lamenta otra vecina que lleva comida habitualmente a estos puntos de reparto. Quienes reparten comida necesitan productos no perecederos porque el congelador que tienen no es muy grande para almacenar alimentos.

