Las okupas del 'hotel de los horrores' de San Blas aseguran que los propietarios les engañaron con 15.000€: "Nos pidieron un listado y llegó la citación"

El barrio madrileño de San Blas lleva meses sufriendo una situación complicada: la okupación de un hotel abandonado. El hotel Okupa de San Blas, que es como se le conoce, da techo a unas 200 familias, la mayoría inmigrantes.

El hotel de los horrores

Un edificio que se encuentra destrozado y en muy malas condiciones, aunque esto no es lo que más preocupa, sino la violencia que allí ocurre: enfrentamientos entre clanes, peleas, apuñalamientos y venta de droga. Incluso, han sucedido algunas muertes. Un lugar que, sin bien no es apropiado para nadie, lo es aún menos para los muchos menores que viven allí. En relación a ello, algunos de los okupas niegan que exista esa inseguridad, e incluso denuncian abuso de poder por parte de la policía: "También tenemos derechos y tenemos que ser respetados".

15.000 euros a cambio de desalojar

En un anterior reportaje del programa, los okupantes aseguraban que el motivo por el que están allí es porque "en Madrid no nos dan las posibilidades de tener una vivienda digna". "El alquiler es muy caro y a los que tenemos uno o dos hijos no nos quieren alquilar una habitación", decían. Asimismo, se quejaban de no recibir ayudas, ni de dinero ni de vivienda. Sin embargo, Más Espejo ha querido acercarse de nuevo hasta el hotel y ha podido conocer que los nuevos propietarios del hotel propusieron pagar hasta 15.000 euros por vivienda okupada para que desalojaran.

Denuncia por usurpación

Varias mujeres que viven allí revelaban que este acuerdo es cierto, pero se sienten engañados. "Nos hicieron hacer un listado para ver cuantas personas viven, número de teléfono, pasaporte (…) Y llegó una citación", explicaba una de ellas. Un recurso que han utilizado los propietarios para llevar estos datos a los juzgados y denunciarles por usurpación de vivienda. Algo que les ha añadido dificultades en la búsqueda de un hogar propio porque "el expediente del juzgado retrasa los papeles" para legalizar su situación en España: "No queremos quedarnos acá, solo hasta que tengamos los papeles para poder dar una estabilidad y una vida mejor para nuestros hijos".

Un lugar que, a falta de problemas, también se enfrenta ahora a clanes que tratan de conseguir el control del hotel. Mafias que pretenden hacer negocio con los pisos y apoderarse de los ya ocupados para revenderlos posteriormente en el mercado negro.

